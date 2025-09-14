Un estudiante denuncia la situación del mercado de la vivienda en Madrid: "Te piden 500 euros por un cuchitril"

Aritz Durán, un estudiante que vive en Madrid, ha denunciado en laSexta Xplica las dificultades de los jóvenes para desarrollarse profesionalmente si donde hay trabajo no hay pisos asequibles para poder vivir.

Aritz Durán, un joven estudiante que vive en Madrid, ha denunciado en laSexta Xplica el "problema estructural de vivienda" en el que está sumido la ciudad.

"Estamos haciendo que la mayoría de jóvenes de nuestro país se vayan de sus ciudades, como yo de Zamora, a Madrid en busca de un futuro mejor y nos encontramos cuando acabamos la carrera que cuando empezamos a trabajar el precio de la vivienda está inasequible", ha alertado.

Como detalla el joven, cuando buscan una habitación "por un cuchitril te piden 500 euros": "500 euros por una habitación enana y compartes piso con seis o siete personas y no tienes posibilidad de ahorrar para comprarte una vivienda".

"Yo quiero que nuestros políticos y los grandes propietarios nos expliquen por qué los jóvenes tenemos que matarnos trabajando si no vamos a tener la posibilidad de tener un futuro mejor. O vivimos esclavizados para pagar un alquiler o no podemos seguir", ha terminado exponiendo el joven.