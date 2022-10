"La única política económica del PP es la bajada de impuestos y los presidentes autonómicos del PSOE se han puesto nerviosos", asegura el economista Gonzalo Bernardos en el debate de laSexta Noche. Bernardos considera que "Ximo Puig ha empezado una batalla fiscal impresionante" y "no ha bajado los impuestos solamente de los que menos ingresos tienen", sino también a la clase media-alta. La reacción del Gobierno, analiza, "es muy buena, porque ha acabado con el privilegio fiscal de los muy ricos en Andalucía y Madrid, porque no se escaparán del impuesto de patrimonio y deberán pagar".

José María O'Kean, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se centra en el caso de Valencia por considerarlo "paradigmático", debido a que se trata de "un barón que va en contra de la línea que iba el Partido Socialista". "Rebaja los tramos con efecto retroactivo, es decir, para todo el 2022" y eso, explica, se traduce en que "gente que ha estado reteniéndose para no pagar nada en la declaración de la renta, ahora se va a encontrar que le van a devolver el dinero en abril o mayo, justo antes de las elecciones". "Está bien pensado, yo no digo nada".

Según O'Kean, no se deberían bajar los impuestos cuando hay inflación, "porque eso significa dar fuerzas para que la inflación siga". El catedrático se muestra, además, a favor del impuesto de patrimonio, pero matiza, "tiene que funcionar". El problema, afirma, es que "la gente realmente rica lo evade" montando sociedades patrimoniales o saliendo de España. Una afirmación que Bernardos considera que no es cierta. "Si lo evadieran, no se quejarían. Eso es un mantra de la derecha", afirma el economista.

Bernardos dice con rotundidad que "la izquierda está desnortada", porque considera que "no debe jugar a bajar los impuestos. Es como jugar siempre en campo contrario, que es el del PP y en el que el PP gana".