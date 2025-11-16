García-Margallo: "Mazón ha dimitido, cosa que no ha pasado con la ministra de Igualdad con el tema de las pulseras"

El exministro defendió que "es ejemplar el que presente la dimisión la gente que falla en el ejercicio de su cargo", a lo que añadió: "Y no me cabe duda que la ministra de Igualdad ha fallado en el tema de las pulseras".

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo habló en laSexta Xplica sobre la tragedia de la DANA y destacó que "Mazón ha dimitido, cosa que no ocurrió con la ministra de Igualdad con el tema de las pulseras de las mujeres víctimas", una comparación que criticó la abogada Cristina Almeida.

Por su parte, García-Margallo defendió que "es ejemplar el que presente la dimisión la gente que falla en el ejercicio de su cargo". "Y no me cabe duda que la ministra de Igualdad ha fallado en el tema de las pulseras", apostilló el exministro del PP.

En lo referente a Mazón, afirmó que "el problema no es dónde estaba, sino dónde no estaba; y no es lo que dijo, sino lo que no dijo; y no es lo que hizo, sino lo que no hizo". "Y además de no haber estado donde estaba, su gran error fue no pedir ayuda al Gobierno de la nación, porque no hay comunidad autónoma que tenga los medios para hacer frente a una tragedia de este tipo", concluyó.

