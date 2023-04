Baldomero López es un ganadero gay que ha decidido emprender un camino del que ya lleva recorridos más de 120 kilómetros junto a sus vacas. Su objetivo es visibilizar que lleva solicitando a la Junta de Castilla y León desde hace tres años acceso a los pastos ganaderos que hay en su pueblo, sin resultado positivo. Todo esto, pese a ser el único ganadero en activo del municipio.

Baldomero asegura que el motivo por el que no le permiten acceder a estos pastos es puramente homófobo: "Desde el primer día que llegué con mi pareja al pueblo he notado un cierto rechazo", explica el ganadero, que afirma que "se dirigen a mi con insultos, lo comentan también a los vecinos, que están un poco cohibidos, y alguno de ellos han dicho cosas homófobas".

"Ellos dicen que no a los medios de comunicación, pero luego mencionan de forma despectiva a mi pareja como mi socio", apunta Baldomero, que sobre la repercusión de su iniciativa comenta que "la Junta de Castilla y León me está ayudando, pero estoy desconcertado. Me han hablado muy coherentemente y me han sacado de muchas dudas, pero mi abogada me dice que me han estado engañando como a un niño".