Gabriel Rufián: "Por supuesto que celebré el Mundial; es una selección llena de catalanes y vascos"

José Yélamo entrevista a Gabriel Rufián pocos días después de la polémica que suscitaron unas declaraciones del portavoz de ERC acerca de su apoyo a la selección española en el Mundial.

José Yélamo entrevista a Gabriel Rufián para laSexta Xplica mientras ambos pasean por el centro de Madrid, el lugar en el que hace unos días se llevó a cabo la celebración por el triunfo de la selección española masculina en el Mundial de fútbol.

Aprovechando la circunstancia, el presentador saca el tema a colación. "¿Lo celebró el Mundial de España?", quiere saber. "Por supuesto. Yo, con la selección. Una selección llena de catalanes y vascos, con Borja Iglesias...", responde el político independentista catalán.

Yélamo le recuerda que también hay andaluces, canarios... y de muchas otras comunidades autónomas. "Por decir que iba con España le han dado", le recuerda. "Claro, se pronuncia usted a favor de España, va Joan Laporta allí a la concentración... Es raro esto, ¿no? ¿O se puede ser independentista e ir con España?", pregunta.

"Se puede ser independentista, republicano, federal o confederalista e ir con una selección que juega de la hostia y que está llena de gente joven con virtudes como el esfuerzo y la resistencia. Me parece normal", responde, para después asegurar que cantó todos los goles del Mundial, incluido el de Ferran.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, tildó recientemente al futbolista de especulador y, aunque Rufián cree que puede ser que tenga razón, opina que no era el momento: "A la izquierda a veces nos falta el don de la oportunidad... Al final es que estamos echando la bronca todo el día y somos un rollo".

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