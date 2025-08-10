Gabi Sanz señala el "problema" detrás del voto a Vox: "Los grandes partidos harán bien en llegar a un acuerdo"

El periodista ha expresado que a la formación de extrema derecha no se le vota "en el barrio de Salamanca", sino en sitios donde compiten "trabajadores españoles pobres y trabajadores inmigrantes pobres".

Gabi Sanz ha señalado cuál es, a su juicio, el "problema" que hay tras el voto a Vox. El periodista, en laSexta Xplica, ha hablado de esa "percepción que tienen los españoles de que la inmigración está saltando el muro".

"Hay una realidad, y es que hay una parte de gente que piensa que los inmigrantes están saltando el muro. Una cosa es la realidad, y otra la percepción. Si no, Vox no tendría un 15 o un 18% de intención de voto", cuenta.

Y explica: "Ese es el problema que sale detrás del voto a Vox, que buena parte de la sociedad española y de la europea cree que la inmigración está desbordada".

"Los dos partidos harán bien en alcanzar un acuerdo, gobierne quien gobierne, porque si no esto no es gestionable", insiste.

Porque, cuenta, al final "hay un problema de convivencia": "A Vox no le votan en el barrio de Salamanca. Se le vota en sitios donde compiten trabajadores españoles pobres y trabajadores inmigrantes pobres".