Un camarero, claro con los influencers antipensiones: "Se les debería caer la cara de vergüenza"

Miguel Martín vive con su abuela, de quien dice que es su pensión la que sustenta gran parte de la economía familiar: "Sin ella estaría bajo un puente".

Miguel Martín, camarero en paro, ha sido muy crítico en laSexta Xplica con los influencers críticos con el sistema de pensiones en España. "Se les debería caer la cara de vergüenza", ha afirmado.

"Ese no es el principal problema de este país", ha dicho, para luego hablar de la situación que vive el mundo de la hostelería: "Están el 42% de las horas extra y no se pagan. No lo digo yo, lo dice la UGT".

"Uno de cada tres trabajadores de la hostelería lo deja por malas condiciones laborales, por conciliación... Afecta sobre todo a las mujeres, entre un 35 y un 40% más que a los hombres", prosigue.

Y habla del caso de una conocida: "En su contrato ponía 10 horas y hacía 40. ¿Cómo justifican esas 30 horas? Es un dinero que pierde para su pensión".

Además, Miguel vive con su abuela, con una pensión que, como dice, "tiene un papel fundamental en la economía familiar": "Sin ella estaría bajo un puente".