Un ex de MotoGP ve a Jorge Martín lanzado a por el Mundial: "Es el único que tiene las armas..."

Óscar Haro, antiguo director deportivo de LCR Honda, cree que el piloto de Aprilia no tiene rival en estos momentos por el título de MotoGP.

Jorge Martín sigue mandando en el mundial de MotoGP. Tiene 240 puntos y está 31 por encima de su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi. Ahora mismo, el máximo favorito.

Lo dice Óscar Haro, antiguo director deportivo de LCR Honda, en declaraciones que recoge 'Motosan': "Es el único que tiene las armas necesarias para luchar un campeonato".

"Ya ha encontrado, lo ha dicho él, la base de la moto. Es decir, ha dicho: 'Ya sabemos que cuando ponemos bien la moto estoy ya para ganar'", dice Haro.

Ve a un Martín nuevo después de un año muy difícil de lesiones en su estreno con la Aprilia: "El ADN de Jorge ha cambiado, ha madurado y ha visto que se puede ganar un campeonato sin ganar todas las carreras".

Tiene la mejor moto y eso se nota en la tabla: los tres primeros pilotos son Aprilia, con Ai Ogura. Cuarto asoma Marc Márquez. "Es una moto mucho más agresiva, mientras que las Aprilias consumen mucho menos neumático", explica Haro.

Aragón será la próxima cita tras el parón veraniego, en el último domingo de agosto. Una nueva prueba para un Martín que busca su segundo título mundial de MotoGP.

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