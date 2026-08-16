Detenido un hombre por apuñalar por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón

Los detalles El tribunal de instancia de Gijón ha informado de que el arrestado tenía una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima.

Un hombre ha sido detenido en Gijón por agredir con arma blanca a su expareja, violando una orden de alejamiento. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión provisional sin fianza, argumentando riesgo de fuga y reiteración delictiva. El detenido enfrenta cargos por tentativa de homicidio y quebrantamiento de condena. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas en 52 idiomas, y existen recursos como el correo 016-online@igualdad.gob.es y WhatsApp al 600000016. En emergencias, se puede contactar al 112, Policía Nacional (091), Guardia Civil (062) o usar la aplicación ALERTCOPS.

Un hombre ha sido detenido por agredir este viernes con arma blanca a su expareja por la espalda en una calle de la localidad asturiana de Gijón.

La Fiscalía de Área de la ciudad solicitó a la sección de instrucción del tribunal de instancia de Gijón, plaza número 4, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del arrestado.

Según ha informado el Ministerio Público este domingo, el detenido tenía una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, es decir, que pueda atentar de nuevo contra la víctima.

En principio, y sin perjuicio de que la calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, el Ministerio Fiscal atribuye al detenido un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de quebrantamiento de condena.

Teléfono 016 de atención a las víctimas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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