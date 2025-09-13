La obesidad ya supera al bajo peso como forma de malnutrición en los niños: "Tiene mucho que ver con los precios"

El periodista económico José María Camarero ha revelado en laSexta Xplica que "diez de cada 100 niños sufren obesidad en el mundo", en el caso de los adultos, "16 de cada 100"

Por primera vez en la historia, la obesidad supera al bajo peso como forma dominante de malnutrición en el mundo entre niños y adolescentes, algo que tendría mucho que ver con el precio de la comida.

El periodista económico José María Camarero ha analizado en laSexta Xplica que "en los 25 años que llevamos de siglo XXI el bajo peso afectaba antes al 13% de la población infantil y en la actualidad, al 9,2%".

Sin embargo, el porcentaje de niños afectados por la obesidad no ha hecho más que aumentar y es que de un 3% ha subido al 9,4% durante estos años. Tanto es así que además de triplicarse esta cantidad, ya son "10 los niños de cada 100 que sufren obesidad". "Si vamos a los adultos, llega mucho más allá: al 16%", reveló Camarero.

"El problema es que comemos peor por varias causas. Falta de tiempo para cocinar, la escasa promoción de productos saludables y sobre todo, los altos precios de los alimentos sanos, que han subido desde el covid un 40%", sentencia.