Baltasar Garzón califica de "auténtico despropósito" el caso del fiscal general del Estado: "La instrucción ha sido unidireccional"

El magistrado ha aseverado en laSexta que "no hay ni un solo elemento" que lleve a la "conclusión de que el fiscal general actuó de forma contraria a la ley, sino todo lo contrario".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, para Baltasar Garzón el caso está siendo un "auténtico despropósito".

El magistrado, en laSexta Xplica, ha señalado que no hay indicios de que García Ortiz haya cometido delito alguno: "Por el análisis que yo he hecho y lo que se sabe desde fuera, no hay ni un solo elemento que nos lleve a una situación ni siquiera indiciaria que lleve a la conclusión de que el fiscal general actuó de forma contraria a la ley, sino todo lo contrario".

"Cumplió el deber de información que establece el artículo 4 del Ministerio Fiscal donde se establece la obligación de informar por parte de la Fiscalía ante lo que era un bulo. Y, por cierto, no se ha investigado esa información falsa ni esas posibles calumnias", ha añadido.

Para Garzón, "la instrucción ha sido unidireccional, no ha habido contradicción". Además, en el auto de apertura del juicio oral afirma que "se siguen manteniendo afirmaciones muy duras como que desde la Fiscalía General se comunicó a Moncloa". "Es que eso no es verdad. Y se rechazan los testimonios de los periodistas. Entonces no sé cómo van a romper la presunción de inocencia", ha concluido.