Loli Robles, mujer de 64 en paro, ha tenido que irse a vivir a casa de su suegra porque no puede hacer frente a los gastos que conlleva un piso. La mujer contó en laSexta Xplica que a los 55 años fue despedida y, desde entonces, se ha "pateado todo Madrid, además de echar instancias por Internet".

"Y eso, aunque soy un pato mareao, porque no soy buena ni en redes sociales ni nada de eso", expresó la mujer, quien contó, además, que cuando fue despedida no llegó "a cobrar nada de paro, solo seis meses", porque tenía "un contrato de fijo discontinuo". "Estuve dos años sin cobrar nada y pateándome todo Madrid, y no me contrataban en ningún sitio. Y me busqué la vida", recordó.

En ese momento, el periodista José María Camarero señaló que "esa es la cuestión", el hecho de que "hay muchas empresas que no contratan a personas que tienen más de 50 años".