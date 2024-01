Loli Robles tiene 64 años y cobra el subsidio por desempleo desde hace unos nueve años. La mujer, que fue despedida cuando tenía 55 años, ha acudido al plató del programa laSexta Xplica donde ha asegurado que su marido cobra poco más de 1.000 euros.

Debido a su situación económica, la pareja se ha visto obligada a vivir en la casa de la suegra de Loli. Como puede observarse en el vídeo superior, asegura que recibe por el subsidio unos 480 euros. El presentador del espacio, José Yélamo, le pregunta qué habría supuesto para ella una subida que se habría traducido en unos 90 euros.

"Arrimarle un poco a la hipoteca, que me he tenido que ir a vivir a la casa de mi suegra porque no puedo hacerle frente a los gastos que conlleva el piso", reitera la mujer, quien además lamenta haberse "pateado todo Madrid" en busca de un empleo que no llega.