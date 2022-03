"¿Es verdad que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial", le ha preguntado José Yélamo a Carmen Calvo, a lo que la exvicepresidenta primera del Gobierno y diputada del PSOE ha respondido que "hay que evitar todo eso". "Lo que sí parece cierto ya es que Putin lleva mucho tiempo preparando todo esto, pero ha calculado muy mal que se metía en un país con 44 millones que no le iba a ser fácil aplacar", ha expresado, tras lo que ha advertido de que "el personaje, acorralado, en un fracaso que evidentemente ya tiene, lo vuelve más peligroso todavía".

Para Calvo, "la reacción que se está dando es una reacción correcta, ayudando al pueblo ucraniano que ha querido defenderse". "Yo creo que Putin es, sobre todo, un político absolutamente anticuado. No ha entendido que Rusia no puede tener este comportamiento con sus vecinos y no ha entendido en el momento en el que estamos Creo que ha hecho un cálculo pésimo", ha manifestado.

Así, la exvicepresidenta del Gobierno ha defendido que a Putin "solo quedan dos vías": "O perder rápido o perder más lento. La parte lenta será gravísima porque habrá más muertes, y en la otra menos. Yo creo que si es más rápido el fracaso, se podrá mantener en el poder, pero como la derrota sea más demorada, será muy complicado para él mantenerse, y Rusia cada vez que pierde militarmente, lo lleva muy mal, y se producen cambios internos", ha señalado, poniendo como ejemplo "la guerra de Crimea y la guerra ruso-japonesa". "Cuanto antes entienda que no puede alcanzar su objetivo, mejor", ha sentenciado Calvo.