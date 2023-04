Maruja ha narrado en laSexta Xplica los motivos por los que se define como una fan de la reina Letizia. La mujer, que protagonizó un emotivo momento con la monarca en un acto, ha asegurado que posteriormente le escribió una carta que no tardó en responder. Una historia que ha narrado en el plató del programa.

Sin embargo, al acabar no ha dejado nadie indiferente. Cuando José Yélamo se despedía de la mujer, no tardaba en reprenderle: "¿Pero no me vas a preguntar más?", aseveraba con una sonrisa que provocaba la carcajada de los presentes en el plató.

"Maruja lo que vamos a hacer es que te vas a venir al plató de laSexta Xplica a charlar de lo que te dé la gana", alegaba Yélamo, mientras la mujer continuaba: "Yo disfruto viéndoos todos los días. Le dices a tu amigo el que parte la sandía que me dé el número a ver si me toca a mí", bromeaba en referencia a Dani Mateo en Zapeando. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.