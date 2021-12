Miguel Sebastián ha hablado en laSexta Noche de la sexta ola del coronavirus, de la que ha destacado que "ya llevamos casi dos meses de ola, aunque estuvo plana prácticamente un mes y se ha empezado a acelerar desde finales de noviembre".

"Antes estaba más optimista, y creía que esta sexta ola iba a ser intermedia entre la cuarta y la quinta. La quinta llegó a 700, yo creo que va a superar el 400 y además pronto. Creo que el lunes llegaremos a 350 casi con toda seguridad", ha expresado, tras lo que ha defendido que "deberían tomarse medidas, por lo menos en el control de fronteras". "El certificado de vacunación no es suficiente", ha señalado.

"La primera medida que habría que tomar ya es recuperar el control de fronteras. La hija de una amiga llegó de Suiza con coronavirus. No ha habido un control más allá del certificado de vacunación. No se piden ni PCR, ni antígenos, ni nada", ha criticado, al tiempo que ha destacado que la parte "buena" de esta ola es que "no es tan explosiva como otras", pero la parte mala es que "es más duradera".

En este sentido, Miguel Sebastián ha dicho que "no descartaría que esta ola dure otro mes más, porque primero tenemos que llegar al punto de inflexión, luego al pico, y luego empezar a bajar". "Esto nos puede llevar un mes o mes y medio más y esa es la parte mala", ha concluido.