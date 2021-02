La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó a Íñigo Errejón como "vago" por proponer una reducción de la jornada laboral a cuatro días. El líder de Más País ha respondido en laSexta Noche a Ayuso indicando que "Madrid vuelve a ser la peor Comunidad en contagios" y que "cuando vino Filomena, el Ayuntamiento y el Gobierno de la Comundad, del PP, le pidió a los ciudadanos que usaran una pala porque no habían sido capaces de organizarse".

"Madrid está sumida en una situación de desgobierno y, para no hablar de ello, Ayuso insulta. Tiendo a pensar que la gente que se siente muy insegura en un debate de ideas insulta", ha expresado, tras lo que ha manifestado: "Me gustaría tener una presidenta de la Comunidad de Madrid que no insultara".

En este sentido, Errejón ha afirmado que "ella puede no estar de acuerdo con la propuesta de reducir la jornada laboral", pero le gustaría "que no insultara". "Creo que es una cosa para tapar sus propias carencias", ha concluido.