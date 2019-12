Kike Sarasola es el presidente de 'Room Mate'. Tiene 26 hoteles abiertos y otros 11 pendientes de abrir, por lo que Iñaki López le ha pedido que cuente en laSexta Noche el secreto de su éxito. "Estamos doblando la compañía cada dos años. Estamos muy contentos. Yo creo que lo hemos hecho con el corazón. La filosofía de ' Room Mate' es agradar al cliente", ha afirmado el empresario.

Asimismo, ha añadido que "ha sido una experiencia fantástica trabajar con un equipo que tiene la misma filosofía de vida: una filosofía de ponerte en la piel del cliente, buscar la sonrisa, atenderle con una sonrisa". "La sonrisa es algo de lo que nos estamos olvidando en este país y yo creo que tenemos que devolverla", ha manifestado Sarasola.

Sarasola también ha hablado de las condiciones laborales de sus trabajadores. "A mí me encantaría poder subirles el sueldo un 20% a mis 'roomies', que es como llamamos a los trabajadores, pero los números no dan. Un día pensando en uno de mis viajes largos en los que cruzo el Atlántico me dio un ataque de amor hacia mis 'roomies', pensé en cómo podía hacerles más felices y se me ocurrió darles más tiempo libre", ha contado.

Así, ha indicado que ahora los trabajadores cuentan con "una semana más de vacaciones al año, un mes más de baja por maternidad o paternidad y en la semana de su cumpleaños pueden escoger un día libre", algo que ha defendido como una "satisfacción" y una "maravilla".