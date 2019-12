Sarasola ha explicado por qué declaró su homosexualidad en la revista 'Zero': "Me llevó a esa situación porque yo tenía una amiga que a su hijo le hicieron un bullying horroroso en el colegio, le pegaron, y sentí la necesidad de decir que yo quería aportar mi grano de arena", ha contado.

"A mí no me gusta ir con ninguna pancarta, yo nunca he ido con ninguna pancarta declarando nada, pero tampoco lo he escondido. En mi familia lo sabían, en mi círculo también. Les dije a mis padres que me habían ofrecido hacer la portada de 'Zero' y que estaba preparado. Ellos me apoyaron muchísimo y me dijeron que si podía dar mi granito de arena para que si un día un deportista en un pueblo de Castilla-La Mancha es gay, que tenga un referente", ha expresado Sarasola.

Así, el empresario se ha mosteado muy "satisfecho y muy orgulloso de haberlo hecho" y también ha hablado sobre si cree que hay gays en el fútbol: "Por su puesto que debe haber gays, pero creo que es un mundo que es muy machista. Lo bonito sería que un día un futbolista saliera, lo dijera y no pasara nada", ha manifestado.