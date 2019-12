Kike Sarasola se ha emocionado al ver unas imágenes en las que recordaba el nacimiento de sus hijos, algo que recuerda como "el momento más feliz" de su vida. "Todavía es un tema que me emociono mucho porque es verdad que soy feliz y me siento realizado. ¿Quién me iba a decir a mí hace 27 años que empecé con mi marido que iba a poder casarme y tener hijos? Eso era impensable, ha manifestado.

El empresario ha afirmado que le da "mucha tristeza que no haya una ley una ley de gestación subrogada que ayude". "Yo porque me lo he podido permitir y me voy a EEUU, donde tengo mucho amparo legal, pero hay mucha gente que no se lo puede permitir, se va a otros sitios y hemos escuchado historias tremendas en Tailandia", ha señalado.

"Lo que más me impresiona es que están juntado lo de la gestación subrogada solamente con el mundo gay. Parece mentira que no sepan que yo tengo un montón de parejas heterosexuales y mujeres solteras que quieren tener hijos y que necesitan recurrir a la gestación subrogada porque no lo pueden hacer", ha señalado.

Además, Sarasola ha hablado del "maltrato" que sufrieron por parte de la Comunidad de Madrid cuando fueron para intentar adoptar: "Mi marido y yo no teníamos necesidad de que fuera sangre de nuestra sangre, queríamos adoptar. Y en la Comunidad de Madrid nos trataron fatal, con unos discursos que yo me sentí ofendido. Cuando ya nos dieron las opciones, la pareja homosexual éramos los últimos de la lista y solo podíamos adoptar niños con problemas o más mayores", ha recordado.

"Yo siempre digo que no somos Teresa de Calcuta. No debería haber un niño con más de seis meses que no estuviera adoptado", ha defendido el empresario, añadiendo que "es mejor que estén adoptados que en un centro de acogida".

"Nosotros nos sentimos muy maltratados y por eso tuvimos que recurrir a la gestación subrogada. Fue un horror, pero espero que haya cambiado. Esto fue hace diez o 15 años", ha lamentado Sarasola, quien, además, se ha preguntado que "por qué cuesta tanto regularlo". "Hay que sentarse y oír las dos partes. EEUU que es un país conservador en todos estos temas lo tiene muy bien organizado. Todos los involucrados en el proceso de gestación subrogada están arropados legalmente. Lo que no podemos permitir es que una familia que quiere formar una familia no pueda hacerlo", ha criticado.