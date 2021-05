José Sacristán se ha sincerado con Iñaki López sobre los resultados de las elecciones en Madrid. El actor ha expresado que para él fue una "satisfacción el resultado de Mónica García con Más Madrid", mientras que sintió un "dolor tremendo" por el de Gabilondo por, según ha dicho, el respeto que le tiene.

Además, el actor ha afirmado que la crispación política "ha calado" en la calle. "Si no, la respuesta de la gente a una propuesta como la de Ayuso, que desde mi punto de vista tiene una cierta insolencia en el planteamiento, no hubiera sido tan contundente", ha manifestado. En este sentido, Sacristán ha criticado la campaña electoral de Ayuso, de quien ha dicho que hace "una malversación de la palabra 'libertad'" y que tiene una actitud "que no es aconsejable, ni saludable".

Sin embargo, ha destacado que "el nivel de responsabilidad del de a pie es muy parecida al político", al tiempo que ha lamentado "lo cutre del argumentario y la facilidad con la que la gente lo compra". "El político está ahí porque nosotros le votamos. Todo esto tiene una posibilidad de extenderse a nivel nacional", ha advertido Sacristán, que ha invitado a la izquierda a que haga una reflexión: "Algo pasa ahí para que Unidas Podemos esté donde está y para que Gabilondo haya tenido esos resultados".