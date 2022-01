Javier Gutiérrez, protagonista de la película de 'Campones' ha destacado en laSexta Noche la importancia de esta: "Hasta su llegada, la sociedad no estaba sensibilizada con la discapacidad". "No hemos sabido lidiar porque no estamos educados o sensibilizados con las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad", ha expresado.

Así, el actor ha defendido que "gracias a la película 'Campeones', los jóvenes verán a las personas con discapacidad con otra mirada, y utilizarán el término 'campeones' en lugar de personas "subnormales, deficientes y ese tipo de adjetivos que están muy fuera de lugar".