El periodista ha declarado que no entiende "cómo Isabel Díaz Ayuso no ha tenido interés antes de ser investida en que se aclararan" las irregularidades en el PP. En este sentido, Gabilondo ha insistido en que no entiende cómo Ayuso "no ha tenido verdadera necesidad de que se aclararan todas las irregularidades que habían sido expuestas".

"Se convierte en sospechoso quien no tiene interés en que se aclare algo de lo que se le reprocha. Si eres completamente inocente (que yo no digo que no lo seas), a la vista de la gran cantidad de irregularidades que hay, pídele a tu partido de que haga el favor de no obstaculizar ninguna clarificación porque yo no me presento como presidenta de la Comunidad de Madrid con estas sombras detrás", ha defendido el periodista.

En lo referente a la imputación de Aguirre, Gabilondo ha señalado que nunca entendió "cómo Esperanza Aguirre mandaba tanto y no se enteraba de nada". "Pero yo no prejuzgo, solo que me sorprendía. Esperemos que se aclare lo que se tenga que aclarar", ha señalado.