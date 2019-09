Iñaki Gabilondo cree que "tiene toda la pinta"que va a haber repetición de elecciones porque, según ha afirmado en laSexta Noche, "parece que está claro que no va a haber acuerdo".

Sobre la coalición que el PSOE le ofreció a Unidas Podemos, el periodista ha asegurado que el "Gobierno nunca quiso una coalición". "No entiendo cómo un día se pusieron a ofrecerlo. Ahora, el Gobierno está bastante contento de que no aceptara Unidas Podemos la coalición, mientras que Iglesias debe estar tirándose de los pelos diciendo que cómo es posible que rechazara tal cosa", ha manifestado Gabilondo.

En esta línea, Iñaki Gabilondo ha señalado que "el Gobierno no tiene ninguna intención de negociar un gobierno de coalición e Iglesias no tiene ninguna intención de negociar una cosa que no sea una coalición" y esto es lo que, para el periodista, impide que lleguen a un acuerdo.

"Los contenidos no son tan insuperables como para no llegar a un acuerdo. La desconfianza nunca es un problema porque se parte siempre de una desconfianza, pero se va disolviendo. Lo que pasa es que las relaciones entre los socialistas y los que están a la izquierda tiene algo de teológico, metido en el juego de sectas que se miran con recelo; es agua y aceite", ha declarado en laSexta Noche el periodista.

En este sentido, Gabilondo ha insistido en que "no hay mayor abismo entre partidos que el que hay entre un partido socioldemócrata y lo que hay a su izquierda", al tiempo que ha manifestado "lamentar profundamente que PSOE y Unidas Podemos no vayan a llegar a un acuerdo". "No creo que se vayan a poner de acuerdo, aunque me encantaría porque estamos completamente hartos", ha manifestado.