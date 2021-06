José Bono deja clara su opinión sobre Oriol Junqueras en laSexta Noche. El exministro es contundente. "No es gente de fiar", confiesa a Iñaki López en el plató del programa.

Eso sí, hace un inciso: "Con esa gente tenemos que tratar para evitar que vuelvan a las andadas". Es la valoración que hace al hablar de la carta emitida por el propio Junqueras tras el anuncio de los indultos planteados por el Ejecutivo.

"No formo parte del pelotón de fusilamiento moral al que se tiene que enfrentar Pedro Sánchez. No soy como algunos jesuseros del partido, no estoy de acuerdo al 100% con todo, pero formo parte de la coherencia del PSOE", añade.