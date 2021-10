David Bustamante tuvo que aprender a gestionar el hecho de ser un fenómeno de masas tras su paso por Operación Triunfo. En laSexta Noche, el cantante recuerda cómo fue el proceso de salir de San Vicente de la Barquera a, de repente, llenar pabellones y estadios de fútbol cada noche.

"Es duro porque no es natural, no ha habido una progresión. Mi carrera no ha crecido de forma saludable, sino de una forma explosiva. Para eso están los profesionales, para dar importancia a las cosas que lo tienen", añade.

Vuelve a ver este momento de su entrevista con José Yélamo en laSexta Noche en el vídeo.