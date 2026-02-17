Un empresario enseña la nómina de un trabajador a un estudiante: "De lo que yo pago percibe el 60%"

"Los empresarios preferimos no discutir, pagarte los 33 días que corresponden y dejarnos de historias", advierte David Canales en laSexta Xplica, tras mostrar la nómina real de uno de sus trabajadores.

El empresario David Canales defiende en laSexta Xplica que, "al menos en su entorno cercano", no ha presenciado en España "un despido objetivo" en los últimos tiempos. Según ha explicado, justificar un despido procedente "es cuanto menos difícil, que no digo que imposible", lo que, a su juicio, lleva a muchas empresas a optar por la vía más rápida.

"Los empresarios preferimos no discutir, pagarte los 33 días que corresponden y dejarnos de historias", ha señalado, en referencia a la indemnización por despido improcedente.

"Todos en nuestro sano juicio estamos de acuerdo en que suban los salarios, pero tenemos que ser conscientes de una cosa: si suben los salarios, automáticamente suben los precios de los productos y de los servicios", ha afirmado Canales, quien ha abordado el debate salarial mostrando la nómina real de uno de sus trabajadores.

Según los datos expuestos, el salario bruto asciende a 1.665 euros, mientras que el empleado percibe 1.393 euros netos. El coste total para la empresa, ha añadido, se sitúa en 2.263 euros. "De lo que yo pago, el trabajador solo percibe el 60%, no me digas entonces que no pagamos mucho!", ha denunciado. Una reflexión que ha sido matizada en el plató por Afra Blanco, quien le ha pedido que detalle "los conceptos por los que pagas".

Puedes ver el debate entre David Canales y Afra Blanco en este vídeo.

