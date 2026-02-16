Afra Blanco: "Me sorprende que aún haya gente que considere que el derecho del propietario prevalezca sobre la persona que vive en la calle"

"Los pequeños propietarios le están haciendo la defensa a los grandes propietarios y creo que eso es un error", asegura y analiza en este vídeo la sindicalista Afra Blanco.

Pedro Sánchez ha anunciado una inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año, una inversión que hará el Gobierno a través del fondo 'España Crece' para, en palabras "combatir la crisis habitacional" que hay en España, según palabras del propio presendeite del Gobierno.

En Alzira (Valencia), por ejemplo, hay personas que hacen cola en las calles para apuntarse a una de las 123.000 viviendas de protección oficial que ha promocionado. "Después de 25 años sin promocionarse una, estaba claro que esto iba a ser un efecto llamada", comenta a laSexta, en directo desde esta localidad, una de las personas que está en esa cola.

Tras ver estas declaraciones, la sindicalista Afra Blanco lo celebra. Pero con matices: "Todo anuncio de futura construcción de vivienda de VPO es buena noticia, pero sobre todo sería buena noticia si la tuviéramos construida, y que lo público no salga de lo público", afirma Blanco.

Pero en cualquier caso, añade: "¿Y mientras tanto, qué? La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, está evaluando muy seriamente limitar la compra especulativa. Hay otras fuerzas políticas que están hablando directamente de freír a impuestos a aquellos que especulen con la vivienda.... Y a mí me sorprende que a estas alturas todavía haya quien considere que prevalece más el derecho del propietario, del gran propietario, sobre la persona que está en la calle viviendo en España".

Además, subraya una cuestión importante que cree que hay que poner sobre la mesa: "Los pequeños propietarios le están haciendo la defensa a los grandes propietarios y creo que eso es un error", sentencia Blanco.

