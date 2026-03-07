Economía de guerra: Suecia pide a cada ciudadano guardar 90 euros en efectivo para gastos básicos

Por su parte, el Banco de España ha dicho que sería bueno que todos tuviéramos en nuestra cuenta corriente el importe de entre tres y seis meses de gastos fijos.

El Banco Central sueco ha informado a la población de que están en 'economía de guerra' y les ha pedido que se guarden en el bolsillo 90 euros --1.000 coronas-- por persona para gastos básicos. En este sentido, el periodista José María Camarero ha señalado que "una familia de cuatro miembros tendría que guardar 360 euros para afrontar gastos básicos por si se acaban los métodos digitales".

En este punto, Camarero ha explicado que en Suecia el efectivo ha desaparecido más que en España: allí solo un pago de cada diez se realizan con efectivo, mientras que en España cinco de cada diez pagos se hacen con dinero.

"El planteamiento que tiene el Banco Central sueco advertir de que las tarjetas que tienen en sus manos, que son Visa y Mastercard, están con el epicentro en Estados Unidos y Estados Unidos está en guerra con Irán, por lo que puede haber un crash tecnológico y quedarse todo el mundo sin tarjetas", ha subrayado.

Por lo tanto, recomienda a la población no solo tener una, sino tener dos tarjetas, una de Visa y otra de Mastercard, por si uno de los dos sistemas falla por esta guerra. Además, recomienda el uso del sistema 'Swiss', que es un "sistema de pagos que hay en Suecia que se realiza con el móvil", similar al que hay en España con Bizum, "para que, si no valen las tarjetas, por lo menos con el móvil también se pueda pagar".

Mientras, en España "hay una una recomendación similar, aunque no tiene nada que ver con el efectivo", tal y como ha subrayado Camarero, quien ha indicado que "lo que dice el Banco de España es que sería bueno que todos tuviéramos en nuestra cuenta corriente el importe de entre tres y seis meses de gastos fijos".

