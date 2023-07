Benjamín Prado ha realizado un durísimo alegato contra Vox, un partido conformado, según el escritor, por "lo peor de cada casa". En laSexta Xplica, Prado defiende que el PP ha "dado la razón a Esperanza Aguirre" en su pensamiento que defiende que "mejor que Sánchez es cualquier cosa".

"Además de fachas, son necios, porque no paran de decir tonterías. Empezando por su líder, Santiago Abascal, que dice: 'No voy al Orgullo porque no soy homosexual'. Pues muy bien, a ver si te vamos a ver un día en el Día del Trabajo, que no has pegado un palo en tu vida tampoco", sentencia Prado.

El escritor cree que lo que le pasa a Vox es que "sacan la bandera, pero lo que se les ve es el plumero", ya que "todo lo que hacen" es "luchar contra los derechos de las personas".