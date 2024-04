Lobato analiza en laSexta Xplica el tipo de mensajes que está recibiendo Pedro Sánchez desde el pasado miércoles, cuando decidió cancelar su agenda pública hasta el lunes 29 de abril para reflexionar sobre su continuidad como presidente del Gobierno. Una que le ha dedicado unas palabras es Ayuso.

"El victimismo nunca me ha gustado. Creo que no estamos aquí para eso", decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, cuando salió a la luz el fraude fiscal de su novio, Alberto González Amador, Ayuso no dudó en decir ante los medios que se trataba de "un ciudadano particular que estaba siendo asediado por ser su pareja", que "Sánchez buscaba desestabilizarla a través de su destrucción personal" y se preguntaba si se "hablaría de todo esto si no fuera su pareja".

"Entonces no era victimizarse, sino denuncia. Ahora (con Pedro Sánchez) ha cambiado el discurso", critica Lobato su doble rasero en este vídeo.