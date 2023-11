Óscar Romero, de 40 años, tuvo que volver a casa de sus padres con sus dos hijos al no poder acceder a un alquiler en Madrid. El hombre contó en laSexta Xplica que duerme "en el salón" y que tiene su ropa "en el mueble de la televisión". Ante esta situación, defendió que la vivienda pública es esencial", y señaló que "mientras no haya vivienda pública, no hay vivienda para la gente que la necesita y no puede optar a la que hay".

En su caso, Romero indicó que lleva "tres años apuntado para los sorteos de vivienda pública de Leganés", por lo que, al no salir, tuvo que volverse con sus padres. "Resulta que hace dos semanas estuve en el sorteo, y si eres agraciado y te toca, flipas con las condiciones. Tienes que dar 10.000 euros de entrada, 1.000 euros durante 24 meses, y luego búscate la vida para pedir la hipoteca", criticó.