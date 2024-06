María José Márquez habló en laSexta Xplica de su precaria situación. A la mujer, que tuvo que volver hace ocho meses a casa de su madre porque no era capaz de hacer frente a todos los gastos que tenía, el irse de vacaciones le suena "a sueño". "Yo no me lo planteo; lo que me planteo es que me salga otro trabajo en el que pueda ganar más y pagar todo lo que tengo que pagar, y una vez que ya termine de pagar, me plantearé unas vacaciones", expresó María José.

Así, la trabajadora contó que "cuando estaba independizada", tuvo que "recurrir a créditos y tarjetas 'revolving'". "Yo volví a casa de mi madre hace ocho meses y todo eso lo sigo pagando. Tú vas pagando, pero las tarjetas 'revolving' las sigues cogiendo, porque estás pagando, pero el dinero te hace falta", reconoció.

Para Márquez, su situación es "la pescadilla que se muerde la cola": "Los intereses cada vez están más altos, y los préstamos haces cualquier cosa para poder pagarlos". "Al final, tienes que pedir microcréditos para poder pagar. Es un agujero en el que te vas metiendo, y no sabes cómo vas a salir", lamentó.