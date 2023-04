Montserrat Pradas es uno de los ejemplos de la subida masiva de las cuotas a las personas con hipoteca variable en España. Según explicó en laSexta Xplica, la cuota ha subido de 380 a 480 euros. "Todavía lo puedo asumir, no tengo por qué ir al protocolo de buenas prácticas de la banca", ha aseverado, si bien ha indicado que su familia es monoparental.

"Soy separada, al haber pasado la mitad de la hipoteca el tipo de interés es menor y no me ha subido tanto", ha indicado la mujer, que ha asegurado que sí que intentó llegar a un acuerdo con su banco antes de la subida de su hipoteca, pero fue imposible: "Hablar con los bancos es como hablar con dios. Vas a hablar con un gestor y te lo cambian, te cierran oficinas, tienes que presentar la documentación mil veces...".

"Cuando vas al banco no te dan opciones, se quieren aprovechar de esa situación para subirte el tipo de interés, te van dando largas, no te cogen el teléfono... esa situación es angustiante y no lo puedes solucionar", ha añadido. Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.