Raquel Martín es una madre monoparental con un niño de 14 años. El pasado sábado en laSexta Xplica aseguraba que le habría gustado tener más, pero su situación económica no se lo ha permitido. "Me habría quedado embarazada mucho antes, me quedé sin esperarlo, y no tenía medios económicos suficientes", explica esta mujer, que afirma que "para traer un hijo al mundo y ver que va a sufrir, implica que no puedas".

Gonzalo Bernardos se muestra de acuerdo con esto y añade que "desgraciadamente, no ha habido política familiar jamás, entre otras cosas porque para los políticos el paro era un gran problema y creían que si las familias españolas tenían menos hijos habría menos problemas de paro".

"Luego los trabajos también tienen que estar facilitando la conciliación laboral", le responde Raquel, que asegura que "solo he tenido un jefe que me haya permitido conciliar". "Me han permitido tener jornada reducida dos años, después me dicen, porque quieren, que me cambian a jornada completa y turno partido y que o accedo o me voy de la empresa" recuerda esta madre soltera, que asegura que decidió "rescisión de contrato, porque si accedo a 100 euros más tengo que pagar a alguien para cuidar de mi hijo".