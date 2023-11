Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinos, habló en laSexta Xplica del problema de la vivienda, y señaló que se trata de "un problema de salud mental y de que muchas parejas que están rotas tienen que convivir juntas porque no pueden irse a otro sitio". "A mí me gustaría que la ministra viera cómo en el sur de Madrid hay muchísimas madres que viven hacinadas con sus hijos en habitaciones porque no se pueden permitir otra cosa", destacó Palomo.

En este sentido, el abogado defendió que Isabel Rodríguez "debería estar empezando a hablar de cómo va a hacer para regular los contratos de temporada para que no haya fraude de ley, y cómo tiene que meter un régimen sancionador para que las inmobiliarias dejen de cobrar sus honorarios a los inquilinos y empiecen a cumplir la ley de una vez y se lo cobren a los propietarios". "Hablemos de derogar de una vez la ley de los fondos buitre, que permite que tengan unos beneficios fiscales cuando ganan millones", denunció.

Además, Víctor Palomo afirmó que hay que "disminuir los pisos turísticos": "En Madrid, hay 13.000 pisos turísticos ilegales, o en Málaga hay más pisos turísticos que personas censadas", señaló, tras lo que subrayó que "hay que decirle a la ministra que tiene que cumplir el derecho a la vivienda, impedir la especulación, y a la gente hay que decirle que no afronte estos problemas en soledad, sino que vaya a los sindicatos de inquilinos", unas palabras que provocaron los aplausos en el plató de laSexta Xplica.