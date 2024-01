El periodista José Enrique Monrosi ha opinado en laSexta Xplica sobre la polémica de este sábado por el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 , que ha generado un enorme revuelo en apenas cuestión de horas. La imagen, una representación de Cristo Resucitado obra del pintor Salustiano García, ha provocado críticas por parte de voces ultraconservadoras en las redes sociales.

"Me parece precioso, maravilloso... Sobre todo, teniendo en cuenta las reacciones que ha provocado, me gusta más", ha recalcado Monrosi, reconocido cofrade y sevillano. En este sentido, ha lanzado la siguiente reflexión: "Seguramente, el que no es de Sevilla y no se ha acercado a una fiesta eminentemente popular, pueda tener el concepto de una tradición cerrada y rancia, pero nada más lejos de la realidad".

"Es una fiesta especialmente vigorosa en muchos barrios humildes de la periferia de la ciudad. Si este cartel despierta el interés de gente reacia, bienvenido sea. Entiendo las críticas porque vivimos tiempos en este país en los que son censuradas obras de teatro por la extrema derecha. Afortunadamente, la Semana Santa de Sevilla no es un círculo cerrado y rancio como algunos querrían, es también este cartel", ha defendido el periodista, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.