Jon Goitia es constructor y asesor inmobiliario y ha mostrado en laSexta Xplica su opinión sobre la nueva Ley de Vivienda, una norma que a su juicio impulsa a la creación de viviendas turísticas: "Yo en mi caso particular pensé que ya no podía sacar viviendas residenciales al mercado ni en venta ni en alquiler", ha expuesto.

En este sentido, ha indicado que se anticipó a la puesta en vigor de la ley siendo consciente que va a obtener mayor rentabilidad con la vía turística. "No me forro porque me den una licencia, me forro porque me atrevo a comprar cinco o diez locales llenos de ratas, de humedades, con mil problemas...".

Además, ha respondido al economista Gonzalo Bernardos tras recriminar que el PP "ha dado vía libre para la creación de viviendas turísticas". "Convierto locales en vivienda, dado que las viviendas turísticas generaban sobre todo controversia en las comunidades de propietarios han buscado que sea más fácil en los inmuebles con entrada vivienda desde la calle".