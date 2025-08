El empresario Pascual Ariño responde a un camarero: "Es mucho más cómodo ser empleado que empresario"

En el debate de laSexta Xplica, el empresario Pascual Ariño se ha enfrentando a un camarero en una conversación sobre las condiciones laborales. Ante la afirmación de Ariño sobre las dificultades de emprender, el camarero le replicó: "Si ser empresario es tan difícil, ¿por qué seguís siéndolo?".

Ariño ha profundizado entonces en los retos que implica emprender: "Es muy difícil ser empresario. No tienes vacaciones, no tienes horarios, trabajas muchísimo y, cuando por fin logras que la máquina funcione, es entonces cuando pueden llegar las recompensas". Y ha rematado: "Es mucho más cómodo ser empleado que empresario".

El camarero ha retomado su postura y ha respondido con contundencia: "Muchos camareros no podemos ser empresarios porque no tenemos un colchón económico, porque cobramos una miseria y porque no queremos sacar adelante un negocio a costa de la explotación laboral, como ocurre en muchos casos".