Carmen Calvo ha hablado en laSexta Noche sobre feminismo y sobre el Día Internacional de la Mujer. "Yo salía el 8M cuando salíamos cuatro. A mí me parece que el feminismo tiene que ver con los derechos de las mujeres, y no con otras cosas, con las que están intentando arrastrar quienes conocen poco lo que el feminismo ha aportado al mundo", ha expresado la exvicepresidenta del Gobierno.

En este sentido, la diputada del PSOE ha señalado que "quienes no lo conocen y no lo respetan, intentan enredarlo en debates que no tienen que ver con la agenda de las mujeres". "Por eso para mí este 8M era la abolición de la prostitución. La pancarta que pedía abolir la prostitución como una de las viejas esclavitudes del mundo dedicadas a nosotras, era una magnífica idea para este 8M", ha defendido, tras lo que ha insistido en que no le produce "ningún entusiasmo que haya quienes quieren enredar al feminismo en cosas que no tiene que ver con él".

Asimismo, Carmen Calvo ha puesto de manifiesto su postura en contra de los vientres de alquiler. "Las mujeres lo que queremos es trabajar, votar, pagar impuestos, iniciar empresas... El feminismo no se puede olvidar de esa agenda", ha defendido, tras lo que ha relatado un tuit que le hizo "llorar" sobre una historia relacionada con los vientres de alquiler.