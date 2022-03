Dos profesores de Economía enfrentan sus posturas en el plató de laSexta Noche acerca del paro indefinido del transporte que se vive en el país. Para Javier Díaz-Giménez, esto demuestra que la guerra en Ucrania "nos está empobreciendo a todos", lo que está llevando a que muchos peleen "por las rentas".

"Nos ha empobrecido a los consumidores y a las empresas", critica. Gonzalo Bernardos cuestiona que este problema no es de ahora, sino de los últimos 20 años. "Con estos precios no se debe hacer tanto transporte por carretera, no tenemos que recibir paquetes de Amazon todos los días", replica Díaz-Giménez, que habla de una "masa de trabajos que no pueden ejercerse con estos precios".

"Es un chiste, Javier, la CNMC no existe. Nunca ha hecho nada para frenar los oligopolios", critica por su parte Bernardos, un cara a cara que puedes volver a ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.