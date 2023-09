Natalia Torrente, periodista de 'Relevo', ha querido mandar "un abrazo" a Jenni Hermoso desde laSexta Xplica, y ha dicho que le "consta" que la futbolista "no lo está pasando bien". "Ella dijo que no quería pronunciarse sobre lo que estaba pasando, porque ella no forma parte de esto y se lo había encontrado. Las únicas palabras que salieron de su boca más allá del comunicado posterior fue en un directo en su perfil de Instagram durante la celebración diciendo que se lo había encontrado, que no le había gustado, pero que qué hacía", ha recordado Torrente.

En este sentido, la periodista ha destacado que Hermoso "al final había conseguido la mayor gesta del fútbol español y quiso centrarse en esa celebración", mientras la RFEF lanzaba "dos comunicados demoledores en los que le decían incluso que estaba abducida". "La hemos puesto entre todos en el foco y le quiero mandar un beso porque es una futbolista que tiene que cuidar su cuerpo y su cabeza para poder rendir y ahora me generan bastantes dudas cómo va a ser su próxima temporada, porque esto puede tener bastantes consecuencias", ha expresado.