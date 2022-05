Daniel Guzmán comparte en laSexta Noche su visión política acerca del Gobierno de coalición y de sus actuaciones a lo largo de la legislatura, viéndose "representado en algunos aspectos". "Generalizar es complicado; me siento identificado con políticas sociales, igualitarias, con políticos que no estén implicados en corrupción, que no mientan, que cumplan programas", explica con José Yélamo.

Preguntado por Felipe González, el actor recuerda que "empezó de una manera", achacándole que prometiese que "si presidía no íbamos a estar en la OTAN". "No es que esté en contra de la OTAN ni a favor, pero si con la diplomacia no resuelves un conflicto y echas más gasolina, no sé si es mejor seguir mandando armamento", agrega.

Para Guzmán, la guerra de Ucrania es una cuestión "tan complicada y difícil" que prefiere no analizarla, aunque incide en que "la intervención militar siempre es lo último".