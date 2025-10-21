Carlos Areces, a la gente que mira el móvil en el cine: "¿Tenéis una vida tan interesante y rica que no podéis apagar una p*** hora?"

te dan con el destello de luz a tu p*** lado, ¡que se mueran con dolor!", explota.

El actor español Carlos Areces desvela lo que más terror le da en el mundo: la gente que mira el móvil en el cine. "Y te dan con el destello de luz a tu p*** lado, ¡que se mueran con dolor!", explota.

"¿Qué miedo podríamos representar en una película actual?", le pregunta una reportera al actor Carlos Areces, quien parece no tener dudas al respecto: "A la gente que mira el móvil en el cine".

Si hay algo que saca de sus casillas al actor español son todas esas personas que sacan sus dispositivos en mitad de un filme y terminan deslumbrando a todo el que le rodea.

"La gente que a esa hora y media te está apuntando con su destello de luz a tu lado, ¡a tu p*** lado! Que su vida es tan rica y tan intensa que no puede apagar el móvil una p*** hora y media, ¡esa gente que muera!", explota Areces. "Que muera con dolor", ríe.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores están de acuerdo con el actor. "Da mucha rabia; si no te interesa, no te metas al cine y respeta un poco", asegura María Moya.

