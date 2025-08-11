Afra Blanco responde a un gestor económico por sus palabras sobre los funcionarios: "¿Cómo que no generan?"

En este debate sobre las pensiones de Sexta Xplica, se ha generado cruce de opiniones entre Javier Argente, inversor y gestor patrimonial, y Afra Blanco al defender que los "funcionarios sí generan" valor social y económico: "Gastan sus salarios, alquilan y cotizan".

La España de los trabajadores y los jubilados, ¿está equilibrada? laSexta Xplica da voz al tema de las pensiones y Afra Blanco vuelve a sacudir el debate señalando el "problema político" y apuntando al "empresario mal empresario", además de hablar del modelo público y privado.

En este fragmento del programa, Javier Argente, inversor y gestor patrimonial, pone en manifiesto la "crisis de confianza en el sistema público de pensiones" señalando que "sin educación financiera en España hay muchas veces que no se hacen bien las cosas". Además, subraya que "los jóvenes no tienen facilidad de emprendimiento".

"Sin estas dos cosas, ocurre que hay más pensionistas que gente trabajando, y si le añadimos que hay un montón de funcionarios, ¿quién paga los platos?", lanza la pregunta el empresario, a lo que Afra Blanco responde de inmediato: "Los funcionarios cotizan".

"Sí, pero no generan", insiste el inversor. "¿Usted de verdad cree que no generan? ¿Un policía no genera? ¿Un médico no genera? ¿Una enfermera o enfermero no genera? ¡Genera bienestar! Se gastan sus salarios, alquilan y cotizan", responde tajante la sindicalista.