"Es un momento para hablar claro de lo que está sucediendo. Yo no me podría mirar a la cara si no dijese lo que está ocurriendo. Israel está cometiendo crímenes de guerra, está haciendo una limpieza étnica contra el pueblo de Gaza". Con esta contundencia se ha expresado Antonio Maestre en laSexta Xplica.

El periodista y escritor ha denunciado que durante esta semana han sido asesinados "más de 700 niños, seis periodistas y 13 trabajadores de la ONU", a la vez que se ha dejado sin suministros, "sin combustible, energía ni luz a toda la población civil de la Franja de Gaza, por lo que está generando un castigo colectivo".

Ha planteado la siguiente pregunta "a todos aquellos que dicen que Hamás no es Palestina": "¿Por qué un ataque terrorista de Hamás implica un ataque contra la población civil de Gaza, que más de un millón son niños?. Son crímenes de guerra", ha reiterado, como puede observarse en el vídeo superior.