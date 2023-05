José María Camarero respondió en laSexta Xplica a Francisco Moreno, dueño de pisos turísticos, quien afirmó que los propietarios van a "perder un 25% de poder adquisitivo en los últimos cinco años". "No es verdad que los propietarios de pisos turísticos vayan a perder un 25% de poder adquisitivo en los próximos cinco años. Tú partes de la base de que la inflación va a estar en un 7% durante los próximos cinco años, cosa que no es así. Ya está en el 4% y la previsión es que el año que viene sea del 3%", señaló Camarero, quien pidió que no se difunda "el mensaje de que no es rentable alquiler una vivienda".

"¿Qué ha pasado durante los últimos años cuando la inflación llegó a estar en negativo? No se bajaba el alquiler. La rentabilidad media de alquiler en los últimos años se encuentra entre el 6% y el 7%. Llevamos una década con los alquileres subiendo", destacó el periodista.

En ese momento, Nancy Rita Soto, propietaria de Arteobras y socia de la asociación DIMEE para el Desarrollo Integral de Empresarias y Emprendedora, lanzó una pregunta: "¿Y ahora que las hipotecas están por las nubes la gente alquila gratis? Es una incoherencia. La gente quiere rentabilidad, quiere ganar dinero".

Por su parte, Camarero, no pudo evitar responder a la constructora, ante el enfado por las palabras que acababa de escuchar de Nancy Rita Soto: "¿Cómo puede decir que no hay rentabilidad en el alquiler? No se pueden dar esos mensajes. No estoy en contra de los pisos turísticos, pero no difundamos el mensaje de que los que tienen pisos en alquiler están perdiendo dinero, porque eso no es así", expresó.