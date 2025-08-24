Las emotivas palabras de Verónica Sanz para despedir a Javier Cid, fallecido a los 46 años: "Llenaba de alegría los sitios por donde pasaba"

La presentadora ha querido dedicar unas bonitas palabras al que fuera colaborador en laSexta Xplica. "Hoy el mundo es un poco más triste, porque nos ha dejado una persona que lo hacía mejor", ha expresado Sanz.

Verónica Sanz ha querido despedir laSexta Xplica con unas emotivas palabras sobre Javier Cid, quien ha fallecido a los 46 años. "Hoy el mundo es un poco más triste, porque nos ha dejado una persona que lo hacía mejor: nuestro compañero y colaborador Javier Cid, excelente periodista y maravillosa persona que llenaba de alegría todos los sitios por los que pasaba, como este plató", ha expresado.

Así, la presentadora ha lamentado que el periodista de 'El Mundo' se ha "marchado demasiado pronto, con 46 años", tras lo que ha destacado que en plató del programa "no ha habido nadie que haya provocado tantas risas como él, ya fuese hablando de impuestos o dietas".

"Era un tipo genial, lúcido, rápido y muy despistado, que siempre se olvidaba sus cosas en cualquier lado, y a quien nosotros nunca olvidaremos", ha añadido Sanz, quien ha mandado "un abrazo muy fuerte a sus padres, a su hermano y a sus compañeros de 'El Mundo'". "Somos conscientes del tremendo vacío que deja. Descansa en paz, amigo", ha concluido la periodista.