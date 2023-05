Francisco Moreno, dueño de pisos turísticos, afirmó en laSexta Xplica que los propietarios son, la mayoría, particulares que con la Ley de Vivienda van a "perder un 25% de poder adquisitivo en cinco años". "Si hay un IPC del 7%, y a mí solo me dejas incrementar un 2%, estoy perdiendo un 5% cada año, por lo que un contrato de cinco años es un 25% de pérdida de poder adquisitivo", señaló, unas palabras que indignaron a José María Camarero, quien defendió que "no se pueden dar cifras que no son así".

Además, el propietario de pisos turísticos también habló sobre okupación, destacando que "cuando hay una familia que no puede pagar o que es vulnerable, estás cuatro años hasta que lo echas, y cuando les echas, es posible que la vivienda esté destrozada". "En mi caso, mi vivienda tiene categoría de habitación de hotel, por lo que no hay posibilidad de okupación", expresó, lo que enfadó a Afra Blanco, quien acusó a Francisco Moreno de estar "faltando a la verdad". "Deja de generar alarma", le pidió.