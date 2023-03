¿Cómo detectar si un niño sufre acoso escolar? María Zabay, autora de 'Todos contra el bullying', desglosa en laSexta Xplica las señales que deben alertar a los padres o al entorno de que un menor puede estar siendo víctima de acoso en el colegio:

Cambio de actitud

La experta señala que "lo principal" es que "el niño sufre un cambio de actitud" que notaremos en casa y en las relaciones familiares. "Si el niño tiene insomnio, no quiere comer o está comiendo muy poco, si no le gusta la ropa que llevaba, si cambia de estilo, se deja, si no quiere salir en fotografías", enumera Zabay, que apunta también a otros síntomas: "Empiezan a presentar tics, se muerden las uñas, se esconden las manos, miran cabizbajos...".

"Se les nota ansiedad", agrega la autora, que explica que algunos niños "tienen vómitos" y "otros fingen tenerlos porque no quieren ir a clase". "Cuando se les dice de ir a clase se les nota claramente que se retraen, que no quieren", que abunda. Así, insta a estar atentos a estos síntomas, incidiendo en que si se da uno solo podría deberse a una discusión puntual con un compañero, pero "si coinciden varios nos tenemos que preocupar y mucho". Estos niños, además, "se suelen encerrar en la habitación", agrega.

Cambios en las relaciones sociales

Por otra parte, Zabay señala que "nos tenemos que fijar si vienen solos de clase" y preocuparnos "si vemos que no tienen amigos", si "no quieren ir a excursiones" y otras actividades extraescolares o si en el colegio nos dicen que "en el recreo no juegan" y están solos. "Todo esto tiene que preocuparnos mucho", incide la experta, que señala que los niños que sufren acoso escolar "no quieren relacionarse" y "se sienten excluidos, los dejan fuera".

Cambios en la escritura o los dibujos

Asimismo, la autora incide en que "los niños muchas veces no hablan porque les cuesta mucho contarlo" y "lo que hacen es reflejarlo": en sus dibujos, cuando son más pequeños, y en cómo escriben en el caso de niños más mayores. "Si vemos que nuestro hijo está escribiendo y lo está guardando y hay algo raro ahí, busquemos ese papel que escribe, leámoslo porque seguramente descubramos qué es lo que está pasando", aconseja.

Además, apunta a cambios en la letra de un niño: si pasa de escribir en letras de tamaño normal o grandes a una letra pequeña, afirma, "nos tenemos que alertar", y también "si la escritura es discontinua o escribe muy suave" o "tiende a escribir en la parte de abajo, en pequeño". De igual modo, agrega, también "nos tiene que preocupar" si el niño pinta o dibuja en blanco y negro.

¿Y si es mi hijo el que acosa?

¿Cómo darnos cuenta si nuestro hijo es el acosador? Zabay advierte de que esto "no siempre es fácil de detectar" e incide en que "no hay un perfil definido del acosador": a su juicio, los "intrínsecamente malos" son "muy poquitos pero los hay" y el resto "suelen venir de una situación complicado y lo que buscan es un protagonismo", algo que hacen "yendo a por el que ven más débil o diferente".